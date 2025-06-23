Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF), 2024-2025 akademik yılı mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Arkeoloji, coğrafya, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olan yaklaşık 500 öğrenci, kep atarak yeni bir hayata adım attı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İTBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Bugün mezun değil, marka elçisi oluyorsunuz"

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ’nün 50. yılına vurgu yaparak, "Üniversitemizin gelişimine tanıklık ettiğiniz bu yıllar boyunca, sizleri yalnızca akademik anlamda değil, yaşamın tüm yönlerine hazırlamaya çalıştık. Bugün itibarıyla sadece birer mezun değil, aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin temsilcisi ve kalite elçileri konumundasınız. Bilginizle, birikiminizle üniversitemizi daha da ileri taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilgi vicdanla birleşince gerçek dönüşüm başlar"

İTBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş ise konuşmasında öğrencilere yalnızca akademik değil, insani donanımlar da kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Toplumu ayakta tutan yalnızca teknoloji ya da ekonomi değildir. İnsan olmanın gerekleri olan vicdan, sorumluluk ve farkındalıkla donanmış bireyler toplumu dönüştürür. Bu fakültede öğrendiğiniz bilgi, merhametle birleştiğinde gerçek bir değişim başlayacaktır" dedi.

"Yalnız kendi hayatınız değil, başkalarının hayatları da sizden etkilenecek"

Keleş, öğrencilere seslenerek, "Hayat size her zaman adil davranmayabilir. Ama burada öğrendiğiniz en büyük değer, yeniden ayağa kalkma cesaretidir. Bugünden itibaren sadece kendi yaşamlarınızı değil, başkalarının hayatlarını da etkileme gücüne sahipsiniz" diye konuştu.

Törenin sonunda öğrenciler mezuniyet keplerini coşkulu alkışlar eşliğinde havaya fırlatırken, aileler de bu gurur dolu anları sevdikleriyle birlikte kutladı. Mezuniyet programı, müzik dinletileri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.