Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreninde öğrencilerini coşkulu bir törenle uğurladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, "Yıllar süren emek, fedakarlık ve kararlılıkla ulaştığınız bu noktada sadece bir diplomayı değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da omuzlarınıza alıyorsunuz. Buradan mezun olurken yalnızca bir meslek sahibi olmuyorsunuz; değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çözüm üretebilecek, yön gösterebilecek bireyler olarak da hayata adım atıyorsunuz. Hangi alanda ilerlemeyi seçerseniz seçin temelinde etik duruş ve bilimsel yaklaşım yer alır. Bugünün dünyası; değişken, hızlı ve çok boyutlu. Bu dinamik yapıda fark oluşturacak olanlar, sorgulayan, sürekli öğrenen ve toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan bireylerdir. Sizlerin bu anlayışla hareket edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun" dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın, mezun olan öğrencilerin yeni hayatlarına hazır olduklarını vurguladı. Özaydın, "Sevgili genç arkadaşlarım, sürdürülebilir bir toplumsal refah düzeyine erişmek için gereken dönüşümün ancak bilginin özgürlük, eşitlik ve adalet gibi çağdaş kavramlar ile birleşmesi halinde başlayabileceği gerçeğinden hareketle; birlikte geçirdiğimiz süre zarfında sizleri akademik bilgilerle donatmanın yanı sıra, sizlere bir yaşam felsefesi ve bilinci de kazandırmaya çabaladık. Çünkü inanıyoruz ki, özgürlük, eşitlik ve adalet insana ve topluma en çok yakışan değerlerdendir. Özgürlük bireyin kendini gerçekleştirme hakkını; eşitlik ise herkesin bu imkâna sahip olmasını ifade etmektedir. Özgürlüğün yalnızca belirli bir toplumsal gruba ait olması halinde eşitliğin gerçekleşmesi; eşitliğin olmaması halinde ise özgürlüğün gerçek bir karşılığının olması mümkün değildir. Adalet ise özgürlük ve eşitliğin bir arada var olmasını sağlayacak olan temel unsurdur. Bugünden itibaren, yalnızca kendiniz için değil, çevreniz, toplumunuz ve tüm insanlık için çalışmanızı umuyor; Sizlere, özgürlük, eşitlik ve adalet inancıyla yürüyeceğiniz uzun ve güzel bir yol diliyorum" diye konuştu.

Fakülte birincisi olan İngilizce İktisat Bölümü öğrencisi Özgenur Sarıcan ise "Geride bıraktığımız zorlu dört yılın ardından engelleri aşmayı ve bu mutlu sona varmayı birlikte başardık. Bu, kolay bir iş değildi. Üniversitemizin ve hocalarımızın istikrarlı desteği, güçlü irademiz ve kararlılığımız olmadan mümkün olmazdı. Bunu başardığımızı söyleyebilmekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Törenin sonunda, fakülte birincisi Özgenur Sarıcan’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer tarafından başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini coşku içinde havaya fırlatmasıyla sona erdi. Yaşam Merkezinde düzenlenen törene ayrıca akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.