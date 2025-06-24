Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenini coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. Törenle birlikte toplam 317 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törende, fakülte 1.’si Matematik Bölümü öğrencisi Berkay Çaparoğlu, fakülte 2.’si Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi İlhan Bozacıoğlu, fakülte 3. ise yine aynı bölümden Tuğbanur Çeliker oldu.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, üniversitelerin sadece bilgi üretme değil, aynı zamanda bu bilgiyi toplum yararına sunma sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin ailelerine ve emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Kurnaz, "Bilim yolculuğunda attığınız her adım, ülkemizin geleceğine katkıdır" ifadesinde bulundu.

"Yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın"

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, öğrencilerin büyük bir emek ve azimle bu noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Zorlu bir süreci başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Artık sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de sorumluluk taşıyorsunuz. Sizlere verdiğimiz çağdaş ve evrensel bilgiyle kısa sürede önemli başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Yolunuzu aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Bu başarıda en büyük pay, siz değerli ailelerimizin ve öğrencilerimizi sevgiyle, bilgiyle yoğuran akademik kadromuzundur. Hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Fakülte 1.’si Berkay Çaparoğlu, "4 yıl önce çıktığımız bu yolu, bugün mezuniyetimizle tamamlıyoruz. Ancak öğrencilik hayatımız bitmiyor; çünkü öğrenmek bir süreçtir ve ömür boyu devam eder. Bugün burada bir veda değil, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Artık mesleki bilgi ve becerilerimizi, ahlaki sorumlulukla birleştirerek ülkemize hizmet etmeye hazırız. Bizler de bu parçalarla ülkenin dört bir yanına yayılacağız. Vakit; ahlakla, vicdanla, sorumlulukla hareket ederek ülkemizi ileriye taşıyacak işler yapma vaktidir. Hedeflerinizi belirleyin ve yolunuzdan asla sapmayın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi. Mezuniyet töreni, keplerin coşkuyla havaya atılması ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Törene ayrıca akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.