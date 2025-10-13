Omsan Logistics, onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattında taşımacılık operasyonlarına başlamaya hazırlanıyor. Demiryolu hattının bölge ekonomisi ve lojistik sektörü açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Omsan Logistics Genel Müdürü Ahmet Tansık, "Ulaştırma Bakanlığı’nın yakın takibi ve sürece hız vermesi sonucu yeniden devreye alınan hat sayesinde bölgesel kalkınma hızlanacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattı, onarım çalışmalarının ardından 15 Eylül 2025 tarihinde yeniden hizmete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) seferlere başladığı hatta, Omsan Logistics de önümüzdeki günlerde taşımacılık operasyonlarına başlamaya hazırlanıyor.

235 kilometre uzunluğundaki Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolunun yeniden hizmete açılmasının bölge ekonomisi ve lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Omsan Logistics Genel Müdürü Ahmet Tansık, "Hattın kapalı olduğu dönemde, yük taşımacılığı zorunlu olarak Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına yönlendirilmişti. Bu uzun ve maliyetli rota hem zaman hem de maliyet açısından ciddi kayıplara yol açıyordu" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın yakın takibi ve sürece hız vermesi sonucu yeniden devreye alınan hattın lojistik taşımacılığında maliyetleri düşüreceğini ve verimliliği artıracağını belirten Tansık, Omsan Logistics’in demiryolu hattında önümüzdeki günlerde taşımacılık operasyonlarına başlayacağını bildirdi.

Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattının bölge lojistiğinin belkemiği konumunda olduğunu ifade eden Tansık, sözlerine şöyle devam etti: "Yeniden hizmete alınan bu hat sayesinde Akdeniz limanlarına doğrudan erişim imkânı sağlanacak. Bölgenin dış ticaret kapasitesini artıracak bu gelişme, bölgesel kalkınmayı da hızlandıracak."

"Ermaden için kritik önemde"

Demiryolu hattının yeniden devreye alınmasının, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin ham madde tedarikinde kritik bir rol üstlenen Ermaden’in faaliyetleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ermaden Genel Müdürü Halil Yıldırım ise "Hattın tekrar hizmete girmesiyle birlikte, Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Demirdağ tesislerimizden çıkarılan demir cevherinin taşınma süresi kısalacak, taşıma kapasitesi de iki katına çıkacak. Bu gelişme, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin rekabet gücüne katkı sağlayacak" diye konuştu.