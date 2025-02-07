Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başladı.

Bölge genelinde olduğu gibi dün akşam saatlerinde Eskişehir’de kar yağışı meydana geldi. Yağışın ardından hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşerken, zorlu kış şartları sokak hayvanlarını etkiledi. Kocakır Mevkii ve çevresinde yaşayan köpekler, hava durumu nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekti. Hayvanların karnını doyurması amacıyla vatandaşların çevreye ekmek ve yiyecek bıraktığı görüldü.