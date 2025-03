Erzurum’un Oltu ilçesinde sevilen ve edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerle tanınan Temel Vural’a son görev yerine getirildi.

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat öğretmeni olan Temel Vural, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar Oltu ve yöresine ait 17 kitap kaleme alarak önemli bir edebi miras bırakan Vural, son yolculuğuna Oltu Can Kurtaran Mezarlığı’nda uğurlandı. Oltulular ve öğretmen camiası, bu büyük kayıptan derin üzüntü duyarken, Vural’ın ölümü "Oltu bir değerini kaybetti" şeklinde değerlendirmelere neden oldu.

Türk halk edebiyatının derinliklerine iz bırakan, aşıklık geleneğini yaşatmaya ömrünü adayan değerli akademisyen Temel Vural’ın kaybı, sadece Oltu’yu değil, onu sevenleri de üzüntüye boğdu. Temel Vural, halkını sesini, geçmişini ve özünü yazılı hale getiren bir yazar ve öğretmendi. Eserlerinde halk şarkılarını, türkülerini, fıkralarını işleyerek, adeta Türk halkının tarihine tanıklık etti.

Cenaze töreninde yapılan konuşmalarda, "Edebiyatı yalnızca kelimelerle sınırlı tutmayıp halkının yaşadığı, hissettiği her anı yücelten Temel Vural, aşıklık geleneğini yaşatmaya ve halk şiirini geleceğe taşımaya büyük bir özen gösterdi. Onun yazdığı her kitap, halk edebiyatının derinliklerine inen bir yolculuktu. Her yazdığı cümlede, her keşfettiğimiz detayda, onun bizlere aktardığı bilgiyi, sevgiyi kaybettik. O, halk kültürünün yaşaması için verdiği mücadeleyi bir hayat felsefesi haline getirdi. Temel Vural’ın kaybı, sadece bir bireyi değil, halk kültürünün bir parçasını kaybetmek anlamına geliyor. Her okuduğumuz cümlede, onun halkın gözlerinden dökülen acıları, gülüşleri ve duyguları eserlerinde özenle işlediği anları hatırlayacağız. Artık onun derin bakışlarına, ince esprilerine ve eşsiz yazılarına bir daha tanıklık edemeyeceğiz. Onun bize öğrettikleri arasında en önemlisi, kültürel mirasımızı nasıl yaşatacağımızı anlamamızdır. Temel Vural’ı kaybettik ama bıraktığı eserler, Türk halk edebiyatının temellerinde asla silinmeyecek izler bırakmıştır. Şimdi, onun yolundan gitmek, bu toprakların kültürüne sahip çıkmak ve hatırasına saygı göstermek bizlerin en büyük sorumluluğu. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Temel Vural, eserleriyle ve hatıralarıyla hep bizimle yaşayacak" denildi.

Cenazeye Oltu Kaymakamı Mustafa çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, ailesi, sevenleri ve ilçe halkı katıldı.