Erzurum’un Oltu ilçesinde sevilen şahsiyetlerden birisi olan 88 yaşındaki Necmettin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Oltu ilçesinin sevilen esnaflarından, uzun yıllar ticaret hayatında dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınan Necmettin Arslan, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum’daki hastanede hayatını kaybetti. Altı çocuk babası olan Arslan’ın vefatı, Oltu’da büyük üzüntüyle karşılandı. Merhum Necmettin Arslan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan’ın babası ve Sivas Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan’ın da büyükbabasıydı. Cenazesi, Aslanpaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, dualar eşliğinde Cankurtaran Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oltu halkı tarafından sevgi ve saygıyla anılan Necmettin Arslan’ın vefatı, ilçede derin bir üzüntü doğurdu. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu ilçe Başkanı Oğuz Yavuz’un yanı sıra sevenleri ve yakınları, merhuma son görevlerini yerine getirmek üzere cenazeye yoğun katılım gösterdi.