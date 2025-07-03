Erzurum’un Oltu ilçesinde tayini çıkan başsavcı ve hakimler için veda programı düzenlendi.

Oltu’da görev yapan bazı hakim ve savcıların başka adliyelere atanması nedeniyle, Oltu Adliyesi tarafından Kamacı restoranında düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

Oltu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mustafa Küçükbekir, Bandırma Adliyesi’ne atanan Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Aksoy, Çarşamba Adliyesi’ne atanan Hakim Fatma Aksoy ve Hakim Ethem Başer, Şanlıurfa Adliyesi’ne atanan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çelik ile Oltu ve Narman Cezaevlerinde görev yapan cezaevi müdürleri için Oltu Adliyesi tarafından anlamlı bir veda programı düzenlendi.

Adalet ve Komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon komutanı Piyade binbaşı Hakan Yay Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi,Adalet komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Oltu taşıyla veda hediyesi

Veda programında yapılan konuşmalarda, görev yerleri değişen hakim ve savcıların Oltu’da görev yaptıkları süre boyunca adaletin sağlanması, hukukun tesisi ve vatandaşların hakkaniyetle muhatap olması adına gösterdikleri özverili çalışmalardan övgüyle bahsedildi.

Programın sonunda, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Kazdal tarafından, görev yeri değişen savcı ve hakimlere günün anısına plaket ve ilçenin simgesi olan Oltu taşı tespih ve takılardan oluşan hediyeler takdim edildi. Bu anlamlı hediye ile Oltu’nun zarafeti ve vefası da misafirlerin kalbine kazındı.

"Unutulmaz izler bıraktılar"

Veda edilen yargı mensuplarının sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda mütevazı ve saygın kişilikleriyle de Oltu halkının gönlünde taht kurdukları vurgulandı. Katılımcılar, ayrılan meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, Oltu’da bıraktıkları güzel izlerin unutulmayacağını belirtti.