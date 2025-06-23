Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı, bin 400 rakımlı Kızlan Mahallesi’nde eğitim veren Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerinin yürüttüğü örnek projelerle adından söz ettiriyor. Okulun öğretmen ve öğrencileri, farklı sınıf düzeylerinde dört ayrı eTwinning projesine imza atarak uluslararası alanda önemli bir başarıya ulaştı.

Okulda görev yapan 2/A sınıfı öğretmeni Ayşe Yıldızay Dündar, 3/A sınıfı öğretmeni Pervin Öztürk, 4/A sınıfı öğretmeni Mehtap Aktaş ve İngilizce öğretmeni Kevser Karip, öğrencileriyle birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen projelere öncülük etti.

Geleneksel oyunlardan matematik yolculuğuna

2. sınıf öğrencileri, "Oyunların Büyüsü (The Magic of Games)" adlı projeyle kültürel mirasımız olan geleneksel oyunların önemini kavrayarak, ailelerin de katılımıyla eğlenceli ve etkileşimli fiziksel etkinlikler gerçekleştirdi.

3. sınıf öğrencileri ise "Teknolojiden Önce Oyunlarımız (Our Games Before Technology)" projesiyle, büyüklerinden öğrendikleri unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları Web 2.0 araçları yardımıyla farklı kültürlerden akranlarıyla paylaştı.

4. sınıf öğrencileri, "Minik Kaşiflerin Matematik Yolculuğu (Mathematics Journey Little Explorers)" projesiyle sayılar, şekiller ve ölçümler konularını günlük yaşamla ilişkilendirerek matematik öğrenimine olan ilgilerini artırdı.

Aynı sınıfın öğrencileri, İngilizce dersinde uygulanan "Magic Words (Sihirli Kelimeler)" projesiyle de öğrendikleri kelimeleri Web 2.0 araçlarıyla pekiştirip günlük yaşama entegre etti.

Projelerin başarıyla tamamlanmasının ardından, okul müdürü Cihan Çelebi’nin destekleriyle yürütülen bu çalışmalarda emeği geçen öğretmenler Ayşe Yıldızay Dündar, Pervin Öztürk, Mehtap Aktaş ve Kevser Karip ile tüm öğrencilere teşekkür edilerek başarıları takdir edildi.

Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, bu projeler sayesinde hem yerel hem de uluslararası düzeyde örnek bir eğitim modeli sunmaya devam ediyor.