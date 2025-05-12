Afyonkarahisar, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Müsabakalar, Kocatepe Spor Kompleksi’ndeki futbol sahalarında gerçekleştirilecek ve şampiyonanın final maçları 16 Mayıs tarihinde Zafer Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın başlangıcından önce, idareci ve antrenörlerin katılımıyla bir teknik toplantı düzenlendi. Teknik toplantıda, müsabaka kuralları ve organizasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Kasapoğlu: "Gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyor ve onların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Okul sporları, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bu şampiyona da gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve takım ruhunu öğrenmeleri için büyük bir fırsat olacak" dedi.