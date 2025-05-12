Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" E8 "Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi" programı kapsamında kamu hastanelerinde çalışan ebelerin normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler başladı.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça yapılan sezaryenlerin önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne, bebek sağlığının korunması amacıyla düzenlenen eğitimlere Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri de aktif rol alıyor. Eğitimler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlıkları ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar’ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik her çalışmada yer almaktan ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Dekan Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın da çok önem verdiği Üniversitemizin Toplumsal Katkı süreçlerine katılımı doğrultusunda Sağlık Bakanlığının ‘Doğal Olan Normal Doğum’ temalı planın E8 maddesinde yer alan ‘Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi’ faaliyetlerinde fakültemizin aktif rol üstelenmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kamu hastanelerinde çalışan ebelerin normal doğum süreçlerinde bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla İzmir’in beş farklı Kamu hastanesinde yapılacak eğitimlerin ilki İzmir Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi. Program Koordinatörü Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar her biri beşer gün süren eğitimlerin, eğitici eğitimine katılan ebeler ile Ebelik Bölümü öğretim üye ve elemanlarının "Anne Dostu" uygulamalara ilişkin geniş bir içerikte verildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir bir seviyede tutulması amacıyla hayata geçirdiği ‘Normal Doğum Eylem Planı’ kapsamında sürdürülecek eğitimlere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Bu eğitimlerle, kamu hastanelerinde çalışan ebe unvanlı personelin doğum salonu-ünitesindeki görevlerinde daha güvenli, kanıta dayalı ve anne-bebek sağlığını önceleyen uygulamaları benimsemelerini hedeflediklerini ifade etti.