Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen "Sanat Atölyesi: Anahtarlık Tasarımı" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Okul-aile iş birliğini güçlendirmek, aile bireylerinin çocukların eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamak, çocuklara değerli olduklarını hissettirmek ve çocukların aileleriyle birlikte eğitim ortamında zaman geçirmesini sağlayarak aile içi bağı güçlendirmek amacıyla, Kaptan Altay Altuğ Kızılay anaokulunda düzenlenen etkinlikte veliler, çocuklarıyla birlikte özgün anahtarlıklar tasarlayarak hem keyifli anlar yaşadı hem de sanat yoluyla duygusal bağlarını pekiştirdi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Yazıcı’nın akademik rehberliği ve desteğiyle gerçekleşen program, tanışma ve sohbetle başladı. Öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen tasarım sürecinde veliler ve çocuklar birlikte çalışarak birbirinden anlamlı ürünler ortaya koydu. Ailelerin ve katılımcıların büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri atölyenin sonunda her aile, kendi tasarladığı anahtarlığı hatıra olarak yanında götürme imkanı buldu.

Düzce Üniversitesi, eğitim alanındaki akademik birikimi ile yerel eğitim kurumlarının uygulama alanında gerçekleştirdiği bu tür iş birlikleri ile çocukların gelişimine ve ailelerin bilinçlenmesine önemli katkılar sundu.