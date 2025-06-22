Eskişehir’de emekliye ayrılacak olan okul müdürü Abdülkadir Akça için düzenlenen veda etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu’nda uzun yıllar görev yapan ve öğretmenlik mesleğinde 40. yılını tamamlayan okul müdürü Abdülkadir Akça, 18 Ağustos tarihinde resen emekli olacağını çevresine duyurdu. Geçtiğimiz gün karnelerini alan öğrenciler ve onların öğretmenleri Abdülkadir Akça’ya, sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi. Öğrencilerinin alkışları arasında odasından çıkan ve koridorda yürüyen Akça’ya okul idaresi çiçek takdim etti. O anlarda ilk önce şaşıran ve daha sonra duygusal anlar yaşayan okul müdürü gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler, öğretmenler, idarecileri ve çalışanlar, Akça’ya teşekkürlerini iletti.