Adana’da Seyhan Nehri’nde suların çekilmesiyle binlerce balık telef oldu. Nehirdeki su birikintilerinde hayatta kalmaya çalışan balıkları da vatandaşlar satmak için elleriyle çuvallara doldurdu.

Hızlı tren inşası nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri’ne balıklar için can suyu bırakıldı. Ancak balık popülasyonunun kış aylarında artması nedeniyle nehirdeki su birikintilerinde yaşayan binlerce balık telef oldu. Her geçen gün telef olan balık oranı artarken, balık tutmak için nehre gelen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Herhangi bir önlemin alınmadığı nehirde, vatandaşlar hayatta kalan balıkları elleriyle çuvallara doldurup satmak için götürdü. Öte yandan kuşlar ve köpekler de su yüzeyinde hayatta kalmaya çalışan balıkları yemeye başladı.

İbrahim Demir adlı vatandaş, “Seyhan Nehri’nde sular kesilince balıklar telef oldu. İnsanlar hep gelip balıkları satmak için topladı. Yazık balıklara” dedi.

Lütfü Akaydın son 2 gündür birçok kişinin nehre gelip balık tuttuğunu söylerken, eliyle balıkları toplayan 15 yaşındaki Muhammet Talha ise, “Burada balıkların telef olduğunu ve kalanların da suya yakın yüzdüğünü gördüm. Bu balıkları toplayıp satmaya götüreceğim” diye konuştu.