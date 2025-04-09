Kahramanmaraş’ta yıkılmış evlerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veren 82 yaşındaki Ökkeş ve 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftini ziyaret edenler yalnızlıklarına ortak olup yardım eli uzattı.

Geçmişi milattan önceye dayanan, içerisinde birçok tarihi mekan barındıran Kahramanmaraş’ın merkez ilçesi Dulkadiroğlu, 2 yıl önce yaşanan depremle büyük yara aldı. İlçede birçok sokakta asırlığa yaklaşan iki katlı evler zarar gördü. Divanlı Mahallesi’nde yer alan Bahtiyar Yokuşu sokağında birçok mekan gibi 82 yaşındaki Ökkeş ile 79 yaşındaki Raziye Leblebici çiftinin evi de yıkıldı. Aynı bölgede sağlam bir ev bularak orada yaşayan yaşlı çiftin yalnızlığını İHA muhabiri gündeme getirdi. Bunun üzerine hayırseverler yaşlı çiftin evini ziyaret ederek yalnızlıklarına ortak olup yardımlar ulaştırdı. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Gözyaşlarını tutamayan Raziye nine, "Bizi sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin. Allah sizden razı olsun, dualarımız sizinle" dedi. Ökkeş dede ise kendilerini ziyaret edenlere sarılarak teşekkür etti.

Ziyarete gelenlerden Adem Köşker ise, "Onların duası bizim için en büyük mükâfat. Yaşlı çiftimizi bulduk az önce bir gurbetçi kendilerine nakdi yardımda bulundu. Bizler de şimdi erzak yardımında bulunarak bir nebze olsun onların yanında olmak istedik. Böyle yıkıntılar arasında oturan iki ulu çınarımız var. Biz onların manevi evlatları olarak yardımlarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.