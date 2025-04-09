Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah yakalanırken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 31 kişide yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir haftada kentin muhtelif noktalarında huzur ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerin ardından yapılan açıklamada ise "Denetimlerde 14 bin 901 şahıs sorgusu, 4 bin 894 araç sorgusu yapılmış, aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 15 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 16 şahıs olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 7 adet tabanca, 4 adat kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek, 102 adet bıçak ve 139 adet fişek, 3,7 gr uyuşturucu madde, 9,4 gr uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu madde, 91 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İl merkezinde meydana gelen fuhşa teşvik aracılık veya zorlama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak idari işlem yapılmıştır.

Toplamda 110 şahsa ve 66 araca idari para cezası uygulanmıştır.

Ele geçen 102 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 102 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.