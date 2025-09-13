AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ZUCHEX 2025-35. Uluslararası Ev & Mutfak Eşyaları Fuarı’nı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de düzenlenen Kapı Fuarı’nın ardından bu kez İstanbul’daki dev organizasyonda hemşehrileriyle bir araya gelen İl Başkanı Okandan, fuarda stant açan Kayserili firmaları ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kayseri’nin üretim gücüne ve girişimci ruhuna dikkat çeken Okandan, "Hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan kıymetli hemşehrilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kayseri’mizin adını uluslararası alanda başarıyla temsil eden girişimcilerimizin yolu ve bahtı açık olsun." ifadelerini kullandı.

ZUCHEX 2025 Fuarı’nda yer alan Kayserili firmalar, ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Okandan’a teşekkür ederek, Kayseri’nin üretim gücünü tüm dünyaya tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.