Çorum Valisi Ali Çalgan, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa ören yerinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hititler’e başkentlik yapmış ve Anadolu’nun en önemli tarih merkezlerinden biri olan Hattuşa ören yerini ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2006 yılından bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında aralıksız sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çalgan, daha sonra Boğazkale Müzesi’ni ziyaret etti. Burada Anadolu’da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisini gezen Vali Çalgan, daha sonra, gün yüzüne çıkarılan eserleri inceledi.

"Hattuşa, dünya tarihinin merkezlerinden biri"

Hattuşa’nın önemine dikkat çeken Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün ilimizin önemli ören yerlerinden Hattuşa’dayız. Hititlerin başkenti olan Boğazkale’deyiz. Hattuşa, Hititlere başkentlik yapmış bir şehir. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerinden biri Hitit İmparatorluğu’ydu. Hattuşa’da bugüne kadar çok önemli eserler bulundu ve halen kazı çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Demirin insanlığa armağan edildiği topraklardayız"

Boğazkale Müzesi’ndeki ziyaretine de değinen Vali Çalgan, "Bugün burada, bu yıl Türkiye’de açılan önemli sergilerden birini müze yetkililerimiz ve kültür müdürümüz ile birlikte gezdik. Burada, demirin ilk işlendiği ve keşfedildiği, insanlığa armağan edildiği topraklardayız. İlk aletlerin, araç gereçlerin ve savaş gereçlerinin örneklerini hep birlikte gördük, hikâyelerini dinledik. Burası, herkesin hayranlıkla gezebileceği bir yer. Hem ören yerlerindeki hem de müzedeki eserleri görebilirsiniz. Tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

İncelemeler sırasında Çorum Valisi Ali Çalgan’a, Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Kazı Koordinatörü Dr. Önder İpek, Kazı Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Metin Alparslan eşlik etti.