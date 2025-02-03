Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bizim için zor bir haftayı kazanarak geçmek önemli" dedi. Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Buruk, "Hem orta sahayla ilgili hem savunma ile ilgili düşüncelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü Ahmed Kutucu’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gaziantep deplasmanı zorlu bir deplasman. Gaziantep takımının iç saha performansını yüksek olmasının nedeni bugün de belli oldu. Sürekli oyun içinde olmaya çalışıyorlar. Erken attığımız gol bizim için önemliydi. Ayrıca bugün gol yememek önemliydi. Son 2 lig maçında gol yememek de önemliydi. Rakibimizin de aldığı riskler oldu, bizim de girdiğimiz pozisyonlar oldu. Bizim açımızdan üst üste maçlar oynadığımız bu zor dönemde, üstte oynadığımız maçlar, sakatlıklar, yorgunluklar, transfer dönemi. Bugün de 2 tane oyuncumuz Nelsson ve Batshuayi transfer nedeniyle burada bizimle değildi. Bu nedenle bizim için zor bir haftaydı. Bu haftayı kazanarak geçmek bizim için çok önemli. Hedefimize doğru yürüyoruz. Rakibimizle 6 puanlık farkı devam ettiriyoruz. Her zamanki gibi Galatasaray takımının bu yarışta yine ipi göğüsleyen taraf olacağını oyuncularımla birlikte hep beraber inanıyoruz. Bunu da hem sahada göstereceğiz hem de transferde bunu göstermeye çalışacağız. Başkanımız yönetim kurulumuz bununla ilgili çalışmaları hep beraber yapıyoruz. Transferi de güzel bir şekilde tamamladığımızda yine ligin favorisi olarak Galatasaray takımı her zaman bu yolda devam edecek. O yüzden takımıma güveniyorum" dedi.

"Hem orta sahayla ilgili hem savunma ile ilgili düşüncelerimiz var"

Transfer çalışmaları ve takımın son durumu ile ilgili de bilgi veren Buruk, "Boey aslında bizim performans aldığımız, takım oyununda çok değerli bir oyuncuydu. Geçen sene devre arası gelen teklif o dönem için çok yüksekti. Maddi olarak da o sıkışıklıktan kurtulmamız için yapılan bir satış vardı. Burada oyuncu da çok istekliydi. Bayern Münih gibi bir takımdan teklif gelince oyuncu da bazen gemileri yakabiliyor. Kulübün menfaatine olan bir şeyde böyle bir satış olmuştu. O süreçte geçici olarak bir hamle yapmıştık. Sezon başı Elias Jelert yaş olarak bizim takımımıza ileriye dönük katkı verebilecek bir oyuncu olarak transfer edildi. Bugün de iyi niyetle sahadaydı ve kanat peki olarak oynattık. Elinden geleni yaptı ve sakatlık sonrası dışarıya çıkarttık. O bu takımın alternatif oyuncularından biri. Diğer tarafa baktığımızda İsmail Jakobs’un bir sakatlığı oldu, onu da kısa sürede döndürmek istiyoruz. Tek orijinal sol bekimiz o. Hem yabancı kuralına baktığımızda yabancı oyuncu alamıyoruz ama Türk oyuncu da çok büyük bir seçenek yok. Bize seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz ama son haftaya girdiğimizde gelen isimlere ve istediğimiz bölgeye göre hareket edeceğiz. Bugün gol atan Ahmet kutucu yeni transferimiz, yine Alvaro Morata ilk kez forma şansı buldu. O da oyuncu olarak ve kişilik olarak takımı sahiplenen iyi bir oyuncu. Performans verebilecek oyuncular tercih etmek çok önemli. Bu soyunma odasında da çok önemli. Yine bu türde oyuncular almaya çalışacağız. Hem orta sahayla ilgili hem savunma ile ilgili düşüncelerimiz var. Takımımızda oynayan, elimizdeki oyunculardan daha iyi olacak oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Torreira’ya verilen kart herhalde son haftaların en komik kartıydı"

Takımda sarı kart sınırında olan oyuncuların cezalı duruma düşmesi ile ilgili soruya da cevap veren Buruk, "Torreira’ya verilen kart herhalde son haftaların en komik kartıydı. Suratına tokat yediği için hakem kart verdi. Ve çok erken verdi. Biraz da ısmarlama bir karttı bu. Devamlı ’Torreira’ya kart gösterin’ söylemleri sonrası verilmiş bir kart bu. Barış’a da son 15 dakika kala bir kart geldi. Diğer oyuncularımız da vakit geçirme nedeniyle sarı kart gördü. Benzer durumu Avrupa’da yaşadık. Orada da 3 tane kart sınırında oyuncumuz bir dahaki Avrupa maçını oynayamayacak. Bu da planladığımız bir şey değildi. Kart cezalısı çok oyuncumuz var. Bazı oyuncularımızı kupa maçında, bazılarını ligde, bazı oyuncuları da Avrupa maçında kullanacağız. Kadromuzun sıkışık olduğu yerde bizim için de bu durum zor oluyor" şeklinde konuştu.