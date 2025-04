Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, iş dünyası ile gençleri buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF’25’) il için önemine değinerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak en üst düzeyde katkıyı sunarak buradayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’25’) 2 gün boyunca 185’in üzerinde firmayı binlerce gençle buluşturdu. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuara firmaların ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Fuar, öğrencilere staj ve iş imkanı için önemli fırsatlar sunarken firmalar içinse kalifiye elemana ulaşma imkanı sağladı.

Fuara ulaşım için toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi başta olmak üzere gereken her türlü desteği sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, fuarda stantları ile de fark oluşturdu. 3 ayrı noktada bulunan stantlardan birinde ALO 153 Çözüm Merkezi ekipleri vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bir diğer stantta ise Keşif Kampüsü, Bilim Merkezi, zabıta, itfaiye, ulaşım ve çevre gibi alanlarda temalar oluşturularak, belediye projelerinin tanıtımları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin diğer standında ise İstihdam Merkezi ekipleri tarafından farklı meslek grupları öğrencilerle buluşturulurken, mezun olan gençlerin iş başvuruları kabul edildi. Fuara katılanların Büyükşehir Belediyesi standına ilgisi yoğun oldu.

"Gençlerimizin kariyer yolculuklarında daima yanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların her alanda desteklediğimiz gibi elbette kariyer yolculuklarında da yalnız bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından en fazla staj imkanı sunan belediye seçildi. Gençlerimize desteğimizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün de burada iş dünyası ile gençlerimiz buluşuyor. Bu fuar hem firmalara hem gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Samsun giderek büyümesini sürdürürken alanında lokomotif firmaların merkezi olması ile dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de bir taraftan şehrimizin her alanda kalkınıp gelişmesi için çalışırken bir taraftan da gençlerimizin bu gelişimden en güzel anlamda faydalanması için uğraş veriyoruz. İş dünyası ile gençlerimizi buluşturan bu fuar Samsun’umuz için çok önemli. Biz de Büyükşehir olarak en üst düzeyde katkıyı sunarak buradayız. Bir kez daha bu fuar için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fuarın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

‘Kariyerin İçin Bir Başlangıç Noktası: Harekete Geç’ sloganıyla yola çıkan, genç yetenekleri iş dünyasının temsilcileri ile buluşturan ve 2 gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşecek OKAF’25 bugün sonra eriyor.