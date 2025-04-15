Batman Havalimanında, 2025 yılının mart ayında 46 bin 623 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanının 2025 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında Batman Havalimanında iç hat yolcu trafiği 46 bin 623 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, 336 iç hat uçak trafiği kayıtlara geçti. Yük trafiği ise mart ayında toplam 411 ton oldu.

2025 yılının ilk üç aylık döneminde Batman Havalimanında yolcu trafiği 151 bin 919, uçak trafiği 938, yük trafiği ise 1.488 ton olarak gerçekleşti.