Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın kaldığı otel odasında yapılan aramada 514 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 13 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir şahsın konakladığı otel odasında arama yapıldı. Aramada 514 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA