Samsun’un 114 yıllık köklü eğitim kurumu İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) organizasyonuyla dış ticaret alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

OKA ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ihracat yapan firmaların insan kaynakları ve dış ticaret birimi yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve OKA uzmanları katıldı.

Dış ticaret eğitimi ve kariyer imkânları masaya yatırıldı

İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dış Ticaret Bölümü’nün tanıtıldığı toplantıda, öğrencilerin kariyer ve staj olanakları üzerine istişarelerde bulunuldu. Samsun’un ilk meslek lisesi olarak 1911 yılında kurulan okul, Türkiye genelinde yalnızca 6 okulda bulunan muhasebe ve finansman alanı "dış ticaret" dalında eğitim veriyor. Öğrenciler sınavla seçiliyor, 9. sınıfta haftada 20 saat İngilizce, 10. sınıfta ise haftada 5 saat İngilizce ve 8 saat Rusça eğitimi alıyor.

OKA’nın ihracat destekleri tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren OKA, 2018 yılından bu yana dış ticaret alanında bölgede nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve bu alanda kamu-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Toplantıda, OKA’nın yürüttüğü "İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı" hakkında firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında, ihracatçı firmalara yönelik başvuru şartları, süreçler ve öncelikler gibi konular ele alınırken, bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması adına OKA’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler değerlendirildi.