Afyonkarahisar’da öğretmenlere yönelik Mesleki Çalışmalar toplantısı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Mesleki Çalışmaların ilk gününde öğretmenleri ziyaret etti. Asım Kocabıyık Anaokulu’nda öğretmenlerin Haziran 2025 Mesleki Çalışmalarına konuk olan Sünnetci’ye, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertan, Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar ve şube müdürleri eşlik ettiler.

Okulu bahçesinde öğretmenlerle sohbet eden Sünnetci, "Ana kucağından aldığımız evlatlarımızı yetişkin bir birey olarak yükseköğrenime uğurladığımız ve daha sonrasında kendi ayakları üzerinde durabilen yetişkinler olarak gördüğümüz de eğitim ailesi olarak görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bu gurur başka hangi mesleğe hastır? Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında millî ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi görevimizi yıl boyu sahada uyguladığımız eğitimlerle yerine getirdik" dedi.

Ziyaret karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.