Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğretmenler örnek bir çalışmaya imza attı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Dalören İlkokulu öğretmenleri, örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrencilerin oyun oynarken daha keyifli vakit geçirebilmeleri için okul bahçesindeki oyun alanlarını kendi imkânlarıyla boyayarak yenilediler.

Okulun fiziki şartlarını iyileştirmek ve çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen bu gönüllü çalışma, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük takdir topladı. Öğretmenler, okul dışı zamanlarında ellerine fırçaları alarak zemin üzerindeki sek sek, yılan oyunu ve diğer çeşitli oyun alanlarını renklendirerek çocukların kullanımına hazır hale getirdi.

Yukarı Dalören İlkokulu öğretmenleri, bu tür küçük dokunuşların öğrencilerin motivasyonuna büyük katkı sağladığını vurgularken, amaçlarının daha güzel ve eğlenceli bir eğitim ortamı sunmak olduğunu ifade ettiler.