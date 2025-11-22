İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen "Tuval İstanbul" etkinliği, kentin kültürel dokusunu eğitim ve sanatla bir araya getirdi. Farklı branşlardan seçilen 34 öğretmen Kız Kulesi’nden İstanbul siluetini, Boğaz’ı ve tarihi yarımadayı kendi bakış açılarıyla tuvallerine yansıttı.

İstanbul’da öğretmenleri sanatla buluşturan ve bu yıl 2’ncisi düzenlenen "Tuval İstanbul" etkinliği Kız Kulesi’nde gerçekleştirildi. Farklı branşlardan 30 öğretmen, Kız Kulesi’nin benzersiz manzarası eşliğinde İstanbul’un siluetini tuvallerine taşıdı. Etkinlik boyunca İstanbul’un simge mekanlarından biri olan Kız Kulesi’nden İstanbul manzarasını canlı olarak resmeden öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir sanat etkinliğiyle karşıladı.

"Kız Kulesi’nden İstanbul’u resmettik, olabildiğince her dilde ve her renkte yansıtmaya çalıştık"

Tuval İstanbul etkinliğinde Kız Kulesi’ni resmeden Türkçe öğretmeni Zeynep Sarıgül, "Bugün Kız Kulesi’nde İstanbul manzaralı resimler yapıyoruz. Ben de Kız Kulesi’nin efsanesini resmetmek istedim. Çok keyifli bir etkinlik oldu, çok güzel bir gün geçirdik. Şimdiden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Katılımcı öğretmenlerden Banu Dizdar, "Bu sene Tuval İstanbul etkinliğinin 2’incisi düzenleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe biz de katılmış bulunmaktayız. Burada İstanbul’dan kareler yakalıyoruz, Kız Kulesi’nden İstanbul’u resmediyoruz. Olabildiğince her dilde ve her renkte yansıtmaya çalıştık. Etkinliğin Öğretmenler Günü’ne denk gelmiş olması da bizi ayrıca çok mutlu etti. Bu aktivitenin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum, katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Songül Serin, "Tuval İstanbul etkinliğinin 2’ncisini gerçekleştiriyoruz. Cumartesi Atölyeleri kapsamındaki çalışmalarımız da burada devam ediyor. Bugün hep birlikte İstanbul’u yansıtan çok güzel resimler yaptık" dedi. Son olarak Tuval İstanbul etkinliğinin sanat ve eğitimi bir araya getiren anlamlı bir çalışma olduğuna dikkat çeken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Biliyorsunuz İstanbul’un rumuzu ve plakası 34. Bugün de burada 34 öğretmenimiz İstanbul’umuzun 34 farklı karesini resmettiler; birlikte bu güzellikleri paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte öğretmenler tarafından hayata geçirilen eserler, sonrasında farklı platformlarda sergilenmeye devam edilecek.