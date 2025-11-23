Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen ’Aydın’ın Tarihi İzlerinde Bir Gün: Kent Hafızası Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirilirken, ’Şehir ve Kültür Akademisi’ başlığı altında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kentin köklü tarihini yerinde keşfetme fırsatı buldu.

Rehberliğini ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Arş. Gör. Mükerrerem Kürüm’ün yaptığı yürüyüş, Ramazan Paşa Camii önünde başladı. Katılımcılar, Aydın’ın Anadolu Beylikleri döneminden kalan bin yıllık kültürel mirasına, sokaklarında saklı tarihi katmanlarına ve geçmişten günümüze uzanan kent hafızasına tanıklık etti. Gerçekleştirilen gezide Aydın’ın kültürel dokusu ayrıntılarıyla ele alınırken, yürüyüş süresince şehrin hafızasında yer eden önemli yapılar, tarihi olaylar ve toplumsal izler katılımcılarla paylaşıldı. İlgi gören etkinlik, hem bilgilendirici hem de keyifli bir kültür yolculuğu olarak tamamlandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent kültürünü tanımaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Projede yer alan Sökeli eğitimci ve aynı zamanda Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç, projenin Söke ayağını oluşturmak için de görüşme yaptıklarını söyledi. Genç, "proje içinde yer alan öğretmenlerimizi Sökemizin tarihi mekanlarında da ağırlamak isteriz" dedi.

Bir sonraki etkinlik "Aydın’ın fethi ve Türkleşmesi" başlığıyla Doç. Dr. Ramazan Kemal Haykıran’ın sunumuyla yine Aydın’da gerçekleşecek.