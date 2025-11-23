UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçında İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray salı günü saat 20.45’te RAMS Park’ta Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Müsabakada VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.