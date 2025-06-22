Erzurum’un Oltu ilçesinde bir sınıf öğretmeni öğrencilerine unutamayacakları bir karne hediyesi sundu.

Atatürk İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Ahmet Mesut Yücel, öğrencilerine bu yıl karne hediyesi olarak sadece bir kâğıt değil, bir ömür boyu unutamayacakları bir hatıra verdi. Her bir öğrencisinin kara kalem portresini çalıştı. Öğrencilerden kimi hayretle, kimi gözleri dolarak hediyelerini aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve yürekleri ısıtan davranışla ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı. Yorumlarda, "Bu sadece bir resim değil, bir öğretmenin öğrencisine "seni görüyorum, seni önemsiyorum" deyişiydi. Her ne kadar bu portreleri kendisi çizmemiş olsa da, her birinin hazırlanması için özenle uğraşan, düşüncesiyle bu özel hediyeyi planlayan kişi yine oydu. Bu güzel davranışıyla hem öğrencilerin kalbine dokundu, hem de meslektaşlarına zarif bir ilham oldu. Eğitim sadece müfredatla değil, yürekle de verilir. Ve bu yürek, bugün kara kalemle çizilmiş portre hediye etti ama çocukların hayatına renk kattı" denildi.