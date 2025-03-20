Bolu’da ilkokul öğrencileri Ramazan ayı dolayısıyla kimsesiz vatandaşlara dağıtmak için Ramazan pidesi üretti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri ve öğretmenler, Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik okulunun mutfağında Ramazan pidesi yaptı. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla 33 öğretmen 823 öğrenciyle yürütülen projede, öğretmenleriyle birlikte hamur yoğuran, pide şekillendiren ve fırına veren öğrenciler, hazırladıkları pidelerden birini aileleriyle paylaşmak üzere aldı, diğerini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bıraktı.

"İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bağışlayacaklar"

Etkinlik hakkında bilgi veren Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Bugün burada, ’Kültürüne Değer Katan Çocuklar’ projesi kapsamında öğretmenlerimiz örnek bir yardımlaşma sergiliyor. Proje kapsamında 33 öğretmenimiz ve yaklaşık 850 öğrencimiz yer alıyor. Bugün de öğretmenlerimiz, bu proje çerçevesinde ikişer pide üretecekler. Pidelerden birini kendi evlerine götürecekler, diğerini ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bağışlayacaklar" dedi.

"Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Böyle bir etkinliğe ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İzzet Baysal Abant Turizm Meslek Lisesi Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Vural, "Bugün burada öğretmen arkadaşlarımız pide yapıyorlar ve biz de onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ustalarımız gerekli hazırlıkları yaptı, alan şeflerimiz ve atölye şeflerimiz de onlara eşlik etti. Ayrıca ’minik şefler’ de pide yapan grubun içerisinde yer alarak etkinliğe ayrı bir renk kattı. Dolayısıyla yediden yetmişe, küçük yaş gruplarından yetişkinlere kadar eğitim veriyoruz. Ramazan’ın manevi ikliminden ve lezzetinden insanımızın yararlanması için hem eğitim hem de yardımlaşma adına böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada toplam 35 pide üretilecek. Öğretmen arkadaşlarımız ikişer pide yaptılar. Pidelerden birini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar, diğerini ise minik şefler ile paylaşacaklar" ifadelerini kullandı.