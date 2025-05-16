Liseler arası ‘Teknofikir’ Proje Yarışması’nda dereceye giren 5 okul ve öğrencilerine ödülleri törenle verildi.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivas Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen ‘Teknofikir’ Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası proje yarışmasında dereceye giren projeler için ödül töreni düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, STSO Başkanı Zeki Özdemir, TSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Toplamda 230 proje başvurusu yapılan yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda 20 proje finalist olarak belirlendi. Final aşamasında ise jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde ilk 5 proje ödüle layık görüldü. Derece alan okulların proje takımlarına ödülleri takdim edildi. Daha sonra Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve STSO Başkanı Zeki Özdemir, yarışmaya katılım sağlayan ve derece elde eden tüm öğrencileri projelerinin sergilendiği stantları da ziyaret ederek başarılarının devamını diledi.