Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Terörsüz Türkiye ifadesi kuru bir slogan değildir. Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti’ni ağırlıklarından kurtararak hak ettiği güce ulaştırılması, Türk medeniyetinin yeniden tarihe mührünü vuracağı yeni yüzyılın kapılarının aralanması için aşılacak eşiklerden bir tanesidir" dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ‘terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Geylan açıklamasında, ’Terörsüz Türkiye’ hedefinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ağırlıklarından kurtararak hak ettiği güce ulaştırılması ve yeni yüzyılın kapılarının aralanması için aşılacak eşiklerden biri olduğunu kaydetti. Yıllardır terör örgütü nedeniyle on binlerce şehit verildiğine değinen Geylan, "Terörsüz Türkiye ifadesi kuru bir slogan değildir. Bu hedef, Türkiye Cumhuriyeti’ni ağırlıklarından kurtararak hak ettiği güce ulaştırılması, Türk medeniyetinin yeniden tarihe mührünü vuracağı yeni yüzyılın kapılarının aralanması için aşılacak eşiklerden bir tanesidir. 41 yıldır bölücü terör belası nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik, şehitler verdik. Devletimizin amasız, koşulsuz ve tavizsiz mücadelesiyle sınırlarımızda ve sınır ötesinde terörist unsurlara yönelik sayısız operasyonlar gerçekleştirdik. Güvenlik güçlerimiz, kahraman ecdadımızın tarihte defalarca yaptığı gibi göğsünü emperyalizmin uşaklarına siper ederek, ülkemizin birliğine kasteden ihanete geçit vermedi. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimizde oluşturulan güvenlik endişesiyle toplumsal huzurumuza kastedildi"

Terörün yıllardır bir yandan can güvenliğini ve vatanın bütünlüğünü tehdit ederken, aynı zamanda ülke kaynaklarını da israf ettiğini belirten Geylan, "Askerimiz, polisimiz, korucularımız, öğretmenlerimiz, bebek, kadın, yaşlı demeden binlerce evladımızı şehit verdik. Şehirlerimizde oluşturulan güvenlik endişesiyle toplumsal huzurumuza kastedildi. İnsanlarımız kendi şehrinde, beldesinde, evinde huzur ve güvenle yaşayamaz hale getirildi. Emperyalizmin kullanışlı aparatı olan terör örgütü saldırı, kalkışma ve tahrikleriyle şehirlerimizi yaşanmaz hale getirmek ve bu ülke insanları arasına husumet tohumu ekmek için her yolu denedi" dedi.

"Türkiye’mizin ayağındaki prangalardan ve ağırlıklardan kurtulması gerekmektedir"

Terörün sadece cana ve güvenliğe zarar vermediğini dile getiren Geylan, aynı zamanda ülke kaynaklarının da heba olmasına neden olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlar, terörün doğrudan ya da dolaylı olarak ülke ekonomisine maliyetinin 2 trilyon doları aştığını ifade ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz; bu maliyetle bu güzel ülkede neleri inşa etmezdik, neleri imar etmezdik? Gelinen noktada devletimiz tavizsiz bir iradeyle ‘Bu işin sonu yok, teslim olun’ çağrısında bulunarak güçlü ve taviz vermeyen bir tavır ortaya koydu. Bu çağrı yapılırken terörle masaya oturulmayacağı, pazarlık yapılmayacağı her aşamasında güçlü olarak vurgulandı. Bu güçlü duruş, nihayetinde terör örgütünü silah bırakmaya ve yuvalandıkları inlerini terk etme noktasına getirdi. İnşallah süreç, herhangi bir yol kazasına uğramadan devletimizin hedeflediği noktaya ulaşacaktır. Hiç şüphesiz terör, bu ülkenin ayaklarındaki prangadır. Bakınız, 21. yüzyıl Türk asrı olacak diyoruz. Ancak bu vizyonun hayata geçebilmesi için Türkiye’mizin ayağındaki prangalardan ve ağırlıklardan kurtulması gerekmektedir."