Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda kutlama programı düzenlenirken, öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Okul bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Yılmaz Çavuş, Cumhuriyet’in 101. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet’in, milletin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eser olduğunu ifade eden Çavuş, “Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır. Bir asır öncesinde ortaya çıkan ve milletimizin kültürel kodlarında varlığı daim olan millî mücadele ruhu; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ilhamı olmaya devam etmektedir. Bizler, bugün bu faziletleri gelecek nesillere anlatmanın ve aktarmanın büyük sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatih Erik koordinesinde hazırlanan gösterilere geçildi. Atatürk Çocukları Korosu ve bayrak gösterisi yapan öğrenciler, zeybek oynadı. Öğrencilerin “Cumhuriyeti biz böyle kurduk” orotoryosu büyük alkış alırken, öğrenciler tarafından Çanakkale Savaşı’na damga vuran Seyit Onbaşı, Kurtuluş Savaşı’nda kundaktaki bebeğiyle Türk ordusuna cephane taşıyan Şerife Bacı, Rus işgaline karşı direnişin simgesi olan Nene Hatun canlandırıldı.

Öğrencilerin gösterileri programa katılan aileler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.