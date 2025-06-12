Karabük Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar birçok noktada yoğun mesai yaparak cadde ve sokaklarda temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Ekipler çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanması ve dezenfekte edilmesinin yanı sıra, çevre kirliliği oluşturan moloz ve büyük hacimli atıklar da belirlenen noktalardan kısa sürede temizleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Temizlik, sadece belediyecilik hizmeti değil; aynı zamanda şehir kültürünün bir parçasıdır. Daha sağlıklı, daha düzenli bir Karabük için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve şehrimizin estetik görünümü için anlık müdahalelerde bulunuyor, her mahallede düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Biz Karabük’ü bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin vizyonuyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.