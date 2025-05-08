Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçedeki okullarda öğrenciler ile bir araya geldi. Trafik Denetleme Şubesi’nden polis memuru Şevki Kaya, yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları ve araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgi aktardı.

Eğitimde işlenen konular arasında genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kullanımının önemi, trafik ışıkları ve güvenli motosiklet kullanımı yer aldı. Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerin çocukların trafikte bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla önemli olduğunu vurgulayarak, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirttiler.