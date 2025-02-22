Düzce Üniversitesi İşletme ve Girişimcilik Topluluğu tarafından proje yönetimi alanında farkındalık oluşturmayı ve katılımcılara etkili proje planlama becerileri kazandırma amacıyla düzenlenen proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.

Düzce Bilim Merkezi öğretmenleri ile Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılım sağladığı eğitimde, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı konuşmacı olarak yer aldı.

Proje nedir? sorusunun yanıtlanmasıyla başlayan eğitim programında, proje kavramının temel unsurlarının ele alınarak fikir geliştirme aşamasından bütçelendirmeye, uygulama sürecinden izleme ve değerlendirmeye kadar bir projenin tüm yönlerinin kapsamlı bir şekilde incelendi.

Bir projenin temelinin doğru bir fikir oluşturma süreciyle atıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, proje planlama aşamasının kritik önemine vurgu yaptı. Mantıksal çerçeve yaklaşımı tanıtılarak projelerde hedeflerin net belirlenmesi, faaliyetlerin stratejik şekilde planlanması ve kaynak yönetiminin etkin kullanımı konularında detaylı bilgiler aktaran Öğretim Üyesi, bütçe oluşturma ve finansal sürdürülebilirlik gibi konuları da eğitim kapsamında ele aldı.

Katılımcıların bir projenin yalnızca yazım sürecinden ibaret olmadığını, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarının da en az fikir ve planlama kadar önemli olduğunu öğrendiği eğitimin sonunda, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Yazıcı, başarılı bir projenin disiplinli bir yaklaşım ve stratejik bakış açısıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak eğitimi sonlandırdı.

Eğitime katılan öğrenciler ve Düzce Bilim Merkezi öğretmenleri, proje yazma sürecine dair edindikleri bilgilerle ilerleyen dönemlerde daha etkili ve sürdürülebilir projeler geliştirme konusunda önemli bir kazanım elde ettiklerini ifade etti.