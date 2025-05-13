Manisa’nın Kula ilçesinde, öğrenciler kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve el hijyeninin önemi konusunda bilgilendirildi.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’nde görevli Hemşire Hanife Can tarafından Gökçeören İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin sağlık konularında bilinçlenmesi hedeflendi. Hemşire Can, yaptığı sunumda özellikle bahar ve yaz aylarında görülme sıklığı artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında detaylı bilgiler verirken, hastalıktan korunma yollarını da video destekli anlatımla aktardı. Eğitimde, KKKA’nın belirtileri, kenelerle temastan nasıl korunulması gerektiği ve olası bir kene ısırığında neler yapılması gerektiği konularına dikkat çekildi.

Eğitim kapsamında ayrıca, günlük yaşamda hastalıklardan korunmanın temel adımı olan el hijyeninin önemi vurgulandı. Öğrencilere doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve sağlıklı birey olmanın yolları anlatıldı. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğünce benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin ilçedeki diğer okullarda da sürdürüleceği belirtildi.