Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında, Efeler ilçesindeki Ticaret Odası İlkokulu öğrencilerine jandarma tanıtıldı.

Jandarma ile Gönül Köprüsü mottosuyla gerçekleştirilen faaliyette, Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK), Köpek Unsurları ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri öğrencilere Jandarma teşkilatını tanıttı. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri, meslek tanıtımının yanı sıra Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık ve Deprem Farkındalık Eğitimi de verdi. Öğrenciler, uygulamalı gösteriler ve köpek timlerinin sunumlarıyla eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Geleceğimiz olan öğrencilerimize yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerimiz kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.