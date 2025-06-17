Türkiye’nin önde gelen uzun mesafe bisikletçilerinden biri olan Manisalı Şenol Şentürk, Babalar Günü’nde merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına 24 saatlik "Everesting" sürüşü gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Pazar gece yarısı saat 00.00’da Gediz Kavşağı’ndan başlayan Şentürk, Gediz Kavşağı, Muradiye Kampüs, Üçpınar arasında belirlediği parkurda pedal çevirdi. 24 saatlik sürüşte toplam 19 saati bisiklet üzerinde geçiren Şentürk, 556 kilometrelik mesafeyi tamamlayarak hedefinin üzerine çıktı. Şentürk, bu başarısını merhum Başkan Ferdi Zeyrek’e ve Babalar Günü vesilesiyle Zeyrek’in kızlarına armağan ettiğini söyledi.

Sabah 10.00’da 295 kilometredeydi

Sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, sürüşün planladığı şekilde ilerlediğini belirten Şentürk, "Şu ana kadar 7 tur tamamladım ve 295 kilometreye ulaştım. Kendimi hedefim olan 500 kilometrenin çok daha üstüne çıkabilecek güçte hissediyorum. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını bisiklet dünyasında yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Adını bisiklet dünyasında yaşatmak istiyorum"

Sürüş sonunda hedefinin üzerine çıkarak büyük bir başarıya imza atan Şentürk, "Başladığım parkurda 24 saatin 19 saatini bisiklet üzerinde geçirdim ve 556 kilometre yol kat ettim. Bu sürüşü hem Başkanımız Ferdi Zeyrek’in anısına hem de onun kızlarına Babalar Günü’nde bir armağan olarak gerçekleştirdim" diye konuştu.

Sabuncubeli’nde Türkiye rekoru kırmıştı

Daha önce Sabuncubeli’nde 26 saatte 76 kez inip çıkarak 322 kilometre yol kat eden Şenol Şentürk, Türkiye rekorunu kırmıştı. Şentürk ayrıca 2023 yılında 1250 kilometrelik Ordu-Manisa turunu 5 günde tamamlamış ve son 3 yılda İstanbul’dan Antalya’ya kadar tüm sahil şeridini bisikletiyle dolaşmıştı.