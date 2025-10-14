Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gençleri spora teşvik etmeyi sürdüren Tavşanlı Belediye Spor Kulübü, bilek güreşi branşının inceliklerini liseli gençlere anlattı.

Tavşanlı Belediye Spor Kulübü, altyapıya verdiği önemi ve sosyal sorumluluk projelerini bir kez daha gösterdi. Kulübün başarılı Bilek Güreşi Antrenörü ve şampiyon sporcusu Fatih Sam, Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun spor salonunda gerçekleşen buluşmada Antrenör Fatih Sam, öğrencilere bilek güreşi sporunun inceliklerini, kurallarını ve faydalarını anlattı. Sporun disiplin, azim ve sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Sam, kendi tecrübelerini de gençlerle paylaştı. Teorik bilgilerin ardından yapılan uygulamalı gösterimler, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı.