Balıkesir’de Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında doğaya katkı sunan örnek bir projeye imza attı. "Doğaya Dost Kuşlara Yuva" adıyla yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, kuşlar için 13 yemlik ve 4 yuva hazırlayarak Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesindeki ağaçlara yerleştirdi.

Fakülte bahçesi, çevresindeki kuş çeşitliliği ve ağaçlık yapısıyla projeye ev sahipliği yapmak için tercih edildi. Projeyle, kuşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlanmasının yanı sıra öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesi ve doğaya duyarlılığın artırılması amaçlandı.

Projeye destek veren Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri de öğrencilerin gönüllülük bilinciyle hareket ederek sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu yaklaşımlar geliştirmesini önemsediklerini ifade etti.