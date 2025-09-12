Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güngören’de kendisine mektup yazan ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Tekin’in ilk durağı Güngören’de bulunan Atatürk İlkokulu oldu. Bakan Tekin, kısa süre önce kendisine mektup yazarak ziyaret talebinde bulunan ikinci sınıf öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tekin’e Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Tekin onlarla sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Yusuf Tekin, miniklere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekin, ardından Bakırköy’deki Halil Bedi Yönetken Ortaokuluna geçti. Bakan Tekin, buradaki bayrak törenine katıldı. Öğrencilerin Bakan Tekin’e ilgisi yoğun oldu. Okul idaresi ve öğretmenlerle de sohbet eden Bakan Tekin, okuldan ayrıldı.