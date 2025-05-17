Bitlis’in Ahlat ilçesinde eğitim veren Alpaslan Ortaokulu’nda hayata geçirilen "Tablolar Canlanıyor" projesi büyük beğeni topladı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ezgi Yerli ve öğrencileri tarafından hazırlanan projede, öğrenciler dünyaca ünlü ressamların eserlerini canlandırdı. Özel olarak hazırlanan kostüm, makyaj ve aksesuarlarla tablo karakterlerine bürünen öğrenciler, adeta sanat eserlerinin içinden çıkmış gibi görüntü verdi. Projede Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Gustave Doyen, ve Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız gibi birçok tanınmış sanatçı ve eser yer aldı. Öğrenciler, bu karakterlerle okul koridorlarında dolaşarak arkadaşlarına hem görsel bir şölen sundu hem de sanat tarihi hakkında bilgi verdi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan öğretmen Görsel Sanatlar Öğretmeni Ezgi Yerli Ezgi Yerli, "Tablolar Canlanıyor adı altında yaptığımız bu projeyle, öğrencilerimizle birlikte sanat tarihine yolculuk yaptık. Amacımız, öğrencilere sanatı sevdirmek ve sanata olan ilgilerini artırmaktı. Bu süreçte özgüvenleri gelişti, eğlenerek öğrendiler. Sınıfımızı bir sanat galerisine dönüştürdük. Diğer öğrencilerin de ilgisini çekti, hepimiz için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

Projeye katılan öğrenciler ise ünlü ressamları ve tabloları canlandırmanın heyecan verici olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür ettiler.