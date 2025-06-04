Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Günlerdir güneşli havanın etkili olduğu Ahlat ilçesinde, bugün öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bayram öncesi alışveriş yapmak için çarşı ve pazara akın eden Ahlatlılar, yağmurun ani başlamasıyla birlikte zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan birçok kişi, iş yerlerinin saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

İlçede bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan Yunus Nazlı, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Nazlı; "Hava güneşliydi bir anda yağmurun yağmasıyla hazırlıksız yakalandık. Bayram alışverişine gelmiştik. Ama bir anda yağmur bastırınca ıslandık, çatıların, saçaklarının altına girdik. Ama bu yağmur Allah’ın bereketidir. Buğday ve çiftçilerimizin diğer mahsullerine yaradı" dedi.