Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Gençlik Yürüyüşü”, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşe; Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, kamu kurumu müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Pankartların açıldığı yürüyüşte bir konuşma yapan Kaymakam Ocak, “Yeni Mahalle’de toplanarak kent meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mehter Marşı ile güzel anlar yaşandı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve kardeşlik içerisinde ‘Gençlik Yürüyüşü’ adı altında 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz tarafından omuzlarda taşındı. Halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusuyla yapılan yürüyüş, alkışlar ve müziklerle anlamlı, duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice 100. yılları sizinle birlikte aşacağız” dedi.