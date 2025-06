Muş Melikşah İlkokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde minik öğrenciler diplomalarını alırken, veliler ve öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı.

Muş Merkez 2071 Melikşah İlkokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Okulun konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar’ın yanı sıra öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Dans, şiir ve müzik performansları salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Hem sevinçli hem de biraz hüzünlü bir veda"

Törende konuşan Okul Müdürü Selçuk Kuş, duygusal bir konuşmayla öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hitap etti. Konuşmasına bir veda hissiyatı içinde başlayan Kuş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün okulumuzda hem sevinçli hem de biraz hüzünlü bir vedaya tanıklık ediyoruz. 4 yıl önce okul kapısından heyecanla içeri giren minik adımlar, bugün bilgiyle, sevgiyle, emekle büyüyerek yeni bir yola doğru ilerliyor."

"Sizler bu okulun neşesisiniz"

Okul yılları boyunca öğrencilerin gelişim sürecine değinen Kuş, "Sevgili çocuklar, sizler bu okulun neşesisiniz. Sınıfları kahkahalarınızla doldurdunuz, etkinliklerde yeteneklerinizi sergilediniz, oyunlar oynadınız, dostluklar kurdunuz, bazen düştünüz ama hep ayağa kalkmayı öğrendiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

"Hayata dair çok şey öğrendiniz"

Konuşmasının devamında öğrencilerin sadece akademik bilgiyle değil, hayatla ilgili önemli değerlerle de donandığını vurgulayan Kuş, "Bu yıllar boyunca sadece derslerde değil, hayata dair pek çok konuda da öğrendiniz. Saygıyı, sevgiyi, paylaşmayı, sorumluluğu ve en önemlisi ‘birlikte başarmanın’ değerini keşfettiniz. Şimdi artık yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırsınız. Ortaokul sizleri bekliyor Orada yeni öğretmenleriniz, yeni arkadaşlıklarınız ve yeni başarılarınız olacak" ifadelerini kullandı.

"Melikşah İlkokulu her zaman sizin yuvanız olacak"

Okulun öğrencileriyle kurduğu bağı da hatırlatan Kuş, "Melikşah İlkokulu, her zaman sizin yuvanız olacak" diyerek şu şekilde devam etti: "Ama şunu hiç unutmayın: Melikşah İlkokulu, her zaman sizin yuvanız olacak. Bizler burada sizleri her zaman sevgiyle, gururla ve özlemle hatırlayacağız" şeklinde konuştu.

Velilere ve öğretmenlere teşekkür

Konuşmasında velilere ve öğretmenlere de özel teşekkürlerini sunan Kuş, şöyle konuştu: "Kıymetli velilerimiz, çocuklarınızın bugünlere gelmesinde gösterdiğiniz sabır, sevgi ve desteğiniz için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı hepimizin ortak emeği, ortak mutluluğudur. Değerli öğretmen arkadaşlarım, her bir öğrencinin yüreğine dokunduğunuz, onların içindeki cevherleri ortaya çıkardığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizin emeğiniz, bu güzel çocukların hayatında kalıcı izler bırakacaktır."

"Bilgi kadar kalbinizin güzelliği de sizi özel kılar"

Konuşmasının sonunda mezun olan öğrencilere seslenen Selçuk Kuş, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Sevgili mezunlarımız, hayatın her döneminde karşınıza çıkacak engeller karşısında cesur olun, kendinize güvenin ve her zaman iyi bir insan olmaya özen gösterin. Çünkü bilgi kadar, kalbinizin güzelliği de sizleri özel kılacaktır. Yolunuz aydınlık, kalbiniz sevgiyle dolu olsun. Hepinizi çok seviyor, geleceğinizin size nice başarılar getirmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi. Öğrenciler sahneye tek tek çağrılarak diplomalarını alırken veliler alkışlarla çocuklarını destekledi. Mezuniyet töreni, bol bol hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.