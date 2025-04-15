Kozan Belediyesi, yerel yönetimi uygulamalı ders olarak gören ilkokul öğrencilerini mecliste ağırladı. Temsili meclis üyesi olan öğrenciler, Başkan Mustafa Atlı’nın da katıldığı toplantıda yüzme kursunun ücretsiz olması kararını aldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 3. sınıf öğrencileri yerel yönetimi yerinde uygulamalı görmek için Kozan Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye birim müdürlerini tek tek gezen minik ziyaretçiler Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ev sahipliğinde belediye meclis toplantısında meclis üyesi oldular. İlçede çocukların çözülmesini istedikleri sorunları gündeme taşıyan minikler oyun alanları, kurslar ile ilgili taleplerini Başkan Atlı’ya ilettiler.

Temsili bir meclis toplantısı gerçekleştiren minikler, Başkan Atlı’ya merak ettikleri tüm soruları yöneltti. Minik öğrencileri tek tek dinleyen Belediye Başkanı Mustafa Atlı ilçedeki tüm öğrenciler için yazın Kozan Belediyesi Mehmet Açıkgöz Yüzme Havuzu’nda kursların ücretsiz olması talimatı vererek, "öğrencilere yaz armağanı olsun" dedi.