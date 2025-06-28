Konya’nın Karapınar ilçesinde, Konya-TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Sürdürülebilir Dünya İçin Doğanın İçinde, Geleceğin Peşinde" projesi kapsamında Adana’dan gelen 40 kişilik lise öğrencisi grubuna uygulamalı eğitimlerle dolu bir keşif yolculuğu gerçekleştirdi.

Adana’daki liselerde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı proje çerçevesinde ilk olarak Karapınar Erozyon Sahası ziyaret edildi. Öğrenciler burada Erozyon Sahası Sorumlusu Asım Niyazoğlu’ndan detaylı bilgi aldı, Gındam Yaylası ve Örnek Tepe’yi yerinde inceleyerek doğadaki değişimi gözlemlerken, daha sonra ise İnoba obruğunu gezdi. Programın bir diğer durağı, Karapınar GES oldu. Osman Büyüksırıtoğlu tarafından ağaçlandırılmış özel alan ziyaret edilirken, Meke Gölü ve Acıgöl’ü de gezen öğrencilere burada Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bozyiğit tarafından kapsamlı çevresel bilgiler aktarıldı. Proje yürütücüsü Coğrafya Öğretmeni Mediha Kanat, "Bu proje ile öğrencilerimizin iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, çevre bilinci kazandırmak ve bilimsel meraklarını uygulamalı olarak desteklemek istedik. Karapınar bizlere çok değerli katkılar sundu" dedi.

Altı gün süren projede Karapınar Açık Hava Müzesi de ziyaret edildi. Öğrenciler elde ettikleri gözlemlerle çevre sorunlarını yakından deneyimleyip doğanın korunması konusunda bilinçlendi.