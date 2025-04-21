Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’de eğitim gören üniversite öğrencilerine unutulmaz bir tarihi gezi deneyimi sundu. Turizm Haftası nedeniyle Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, Frig Vadilerini keşfetmek üzere yola çıktılar.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kent Tarihi Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü 15-22 Nisan Turizm Haftasında gençleri unutmadı. Eskişehir’de yaşayan üniversite öğrencileri için Frig Vadilerine gezi düzenlendi. Gezi kapsamında öğrenciler, Gerdekkaya Mezar Anıtından yola çıkarak, yaklaşık 4 km Frig Kültür Rotasını yürüdü ve Yazılıkaya mahallesine ulaştı. Öğrenciler, verilen ara sonrasında Midas Anıtı, Frig Vadisi ve Yazılıkaya Platformunu keşfederek, Frig kültürü ve önemli tarihi yapıları hakkında bilgi sahibi oldular. Tarihi ve kültürel zenginliklerin iç içe olduğu bu mekânlar, öğrenciler için hem öğretici hem de görsel açıdan keyifli bir deneyim sundu.

Öğrenciler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkürlerini ilettiler.