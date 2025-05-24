Eskişehir Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi, 2026-2028 yılları Bitkisel Üretim Planının görüşülmesi gündemiyle, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde toplandı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner tarafından teknik komite üyelerine Eskişehir’deki Bitkisel Üretim Planı hakkında sunumun gerçekleştirildiği toplantı kapsamında, Eskişehir’in 2026-2028 yılları arasında havza bazlı münavebe desenleri, Eskişehir’de yetiştirilen ürünlerin üretim hedefleri ve yönetmelik doğrultusunda yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak, Bitkisel Üretim Planı’nın onaylanmasına karar verildi.

"Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temin edilerek suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır"

Komite toplantısı kapsamında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su kısıtı tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer taraftan, artan nüfus ve gelir seviyesi ile kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirmektedir. Bununla birlikte yaşanan pandemiyle gıda milliyetçiliğinin öne çıkması, coğrafyamıza komşu alanlardaki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır. Bu çerçevede, Anayasanın 45’inci maddesinde belirtilen ’Tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak’ amacıyla Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Tarım Kanunu’nun 7’inci maddesinde yapılan bu değişikliğe istinaden de ’Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’ 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Düzenlemeyle ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi beklenmektedir. Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi/yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temin edilerek suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır. Böylece üreticileri koruyup güçlendirirken, tüketicilerin de artan refahtan pay almasını sağlamak hedeflenmektedir."

Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş Başkanlığında düzenlenen toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan teknik komite üyeleri katılım sağladı.